В Нефтекамске осужден водитель-пьяница

Полтора года в колонии строгого режима проведет 39-летний горожанин.

Городской суд Нефтекамска вынес приговор 39-летнему местному жителю.

В январе текущего года обвиняемый дважды был задержан сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В 2015 году он уже привлекался к ответственности за подобное нарушение. Тогда ему в виде наказания был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на полтора года.

Рассмотрев все материалы, суд приговорил злостного нарушителя к отбытию 1 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом в течении 3 лет, сообщает прокуратура Нефтекамска.