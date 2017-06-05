В Башкирии расширят сеть центров консультирования по регистрации недвижимости в электронном виде

Еще один центр консультирования по сдаче документов на регистрацию прав и кадастровый учет в электронном виде открылся в Уфе, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по республике.

Центр расположился в здании ул. 50 лет СССР, 30/5 (зал 2). Обратившись сюда, можно оформить документы за два рабочих дня. Напомним, что первый центр консультирования появился в Уфе в конце минувшего года, он находится на улице Ленина, 70.

Специалисты центров объясняют, как подать документы, переводят их в электронный вид и заверяют усиленными квалифицированными электронными подписями. После обучения провести аналогичную процедуру заявители смогут уже через домашний или рабочий компьютер.

До конца года центры консультирования появятся и в других городах и районах республики. Уже сейчас они работают в Сибае, Туймазах, Нефтекамске, Кумертау, Стерлитамаке.