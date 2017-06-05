#Башкирия-В Салаватском районе директор рынка уволен за создание фирмы
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08.06.17 11:56
В Башкирии подскочили цены на картофель и овощи
08.06.17 11:49
В Салаватском районе директор рынка уволен за создание фирмы
08.06.17 11:36
В Башкирии иномарка загорелась после столкновения с гаражом
08.06.17 11:02
Башкирии отдадут детский санаторий в Крыму
08.06.17 10:54
Гендиректором гостелерадиокомлекса «Башкортостан» стал Рустам Зарафутдинов
08.06.17 10:22
Уфимский Центр спортподготовки уже определяется с направлениями своей работы
08.06.17 09:02
Защитник Константин Корнее покинул "Салават Юлаев"
07.06.17 16:43
В Салавате ребенку-инвалиду отказали в бесплатных медицинских средствах
07.06.17 16:43
В Илишевском районе за два года благоустроили 50 родников
07.06.17 16:00
В Башкирии осталось посеять гречиху и кукурузу
07.06.17 15:49
В Башкирии наградили победителей конкурса «Лучший многоквартирный дом»
07.06.17 15:39
В Уфе установили ветряную мельницу
07.06.17 15:38
В Уфе объявлен конкурс на лучшие балкон и клумбу
07.06.17 15:23
В Башкирии с начала года 729 алиментщиков стали фигурантами уголовных дел
07.06.17 15:21
На первенстве РБ по греко-римской борьбе сильнее всех оказались белоречане
07.06.17 14:50
Уфимец пришел к знакомому и обворовал его
07.06.17 14:50
Прокуратура Краснокамского района добилась блокировки наркосайтов
07.06.17 14:49
Шестеро белоречан осуждены за жестокое избиение местного жителя, повлекшего его смерть
07.06.17 14:49
В Баймакском районе сельчане незаконно получали пособия по безработице
07.06.17 14:48
Под отзыв попали автомобили Nissan Terrano
07.06.17 14:31
Жителю Уфы изрезали лицо на лестничной площадке
07.06.17 14:31
Прокуратура Бураевского района защитила права инвалидов
07.06.17 14:11
В этом году в республике благоустроят около 400 объектов
07.06.17 13:56
В праздники изменится расписание электричек
07.06.17 13:46
Директора Сибайского института подозревают в мошенничестве
07.06.17 12:17
В Нефтекамске задержан мужчина, похитивший деньги из аптечной кассы
07.06.17 12:14
В Уфе вор оставил сипайловские дома без сотни вентилей
07.06.17 11:56
В Уфе частично перекроют улицу Ухтомского
07.06.17 11:42
Время проведения Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» переносится
07.06.17 11:13
Первый геопарк ЮНЕСКО может открыться в Салаватском или Бурзянском районе
07.06.17 10:54
Двое белоречан подозреваются в краже денег у инвалида
07.06.17 10:40
В Нефтекамске рабочие получили зарплату благодаря вмешательству прокуратуры
07.06.17 10:34
Рустэм Хамитов: большинство производственников работают экологически грамотно
07.06.17 10:04
Рустэм Хамитов: проведение в Башкирии Всемирной фольклориады – это большая ответственность за страну
06.06.17 17:09
Уфимец предстанет перед судом за регистрацию фирм через подставных лиц
06.06.17 17:01
Туймазинскому алиментщику заменили исправительные работы на реальное лишение свободы
06.06.17 16:59
Туймазинка осуждена за фиктивную регистрацию квартирантов
06.06.17 16:25
Уфимский воришка, сбивший полицейского, пойдет под суд
06.06.17 15:39
В Уфе День России и города завершится салютом
06.06.17 15:36
В Кумертау появится четвертый резидент ТОСЭР
06.06.17 15:33
В Уфе пройдет флешмоб против подросткового вандализма
06.06.17 15:28
Башкирия начинает готовить специалистов по межэтническим отношениям
06.06.17 15:27
В Башкирии полковник УФСИН задержан по подозрению в убийстве
06.06.17 15:25
У Конгресс-холла в Уфе высадили сотни петуний
06.06.17 15:23
В Уфе на банкоматы установили ридеры для пополнения транспортных карт
06.06.17 15:18
В Мелеузовском районе бизнесмена осудили за мошенничество
06.06.17 15:09
В Уфе грабитель скрылся из шашлычной с оплаченной шаурмой
06.06.17 13:28
Юные нефтекамские танцоры победили в Ижевске
06.06.17 13:03
В Нефтекамске задержан телефонный мошенник
06.06.17 12:54
Зилаирский депутат убил московского гостя
06.06.17 12:44
В Янауле осуждена мать, избивавшая ребенка
06.06.17 12:43
Неплательщика алиментов из Октябрьского отдали под суд
06.06.17 11:39
В Октябрьском водители не поделили дорогу. Пострадали два человека
06.06.17 11:25
В Уфимском районе хотели построить коттеджный поселок на землях сельхозназначения
06.06.17 10:58
В Уфе «Дорожный пристав» оставил должника без Kia Sportage
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