Башкирии отдадут детский санаторий в Крыму

Детский санаторий в Евпатории будет передан Башкирии по договоренности с руководством Республики Крым, сообщил глава Башкортостана Рустэм Хамитов на торжественном собрании к Дню социального работника в уфимском Конгресс-холле.

Санаторий передается в рамках соглашения о сотрудничестве с Республикой Крым в торгово-экономической и социально-культурной сферах. После ремонта и реконструкции здесь смогут ежегодно отдыхать и оздоравливаться около 5 тысяч детей из республики.

- Думаю, что это очень хороший проект, - подчеркнул Рустэм Хамитов. - Безусловно, мы не будем жалеть деньги, потому что это очень важно. Не только приехал на берег моря искупаться и покушать фрукты, но еще и получить соответствующее лечение. Кроме того, санаторий будет круглогодичным.