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08.06.17 | 10:54 НОВОСТИ | Архив новостей
Гендиректором гостелерадиокомлекса «Башкортостан» стал Рустам Зарафутдинов
Рустам Зарафутдинов назначен генеральным директором гостелерадиокомлекса «Башкортостан», сообщается на сайте ГТРК.
По итогам конкурса он обошел известного в Уфе рекламщика Евгения Исламова. Рустам Зарафутдинов намерен заниматься продвижением канала «БСТ» в цифровой мультиплекс, а также созданием единой редакции, объединяющей теле-, радио и интернет-ресурсы компании. К слову, комплекс объединяет телеканалы «БСТ», «Курай», «Тамыр», радио «Спутник Юлдаш».
Рустам Зарафутдинов окончил экономфак Башгосуниверситета. Работал корреспондентом, ведущим новостей на телеканалах «Вся Уфа», ГТРК «Башкортостан». Возглавлял информационную службу ГТРК. С 2015 года назначен руководителем пресс-службы полпреда президента России в ПФО. С марта этого года исполнял обязанности директора ГУП ТРК «Башкортостан».
Автор: Елена ШАРОВА
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