Уфимский Центр спортподготовки уже определяется с направлениями своей работы

Чиновники в ближайшее время должны определить направления работы Центра спортивной подготовки, а также возможность расширения его парковки и запуска специального шаттла из центра города.

Такое поручение дал глава Башкортостана Рустэм Хамитов во время посещения комплекса, который строится в уфимском микрорайоне Затон.

Как сообщает пресс-служба руководителя региона, он также поручил «в кратчайшие сроки приступить к внутренней планировке, отделочным работам и благоустройству территории».

Площадь объекта превышает 37 тысяч кв. метров. Здесь будут расположены спортивно-демонстрационный комплекс с трибунами на 3 тысячи мест, зона плавательных бассейнов с трибунами на 500 мест, врачебно-восстановительный центр, кафе и гостиница на 200 мест.

Министр молодёжной политики и спорта Андрей Иванюта назвал строящийся Центр единственным в России крытым спорткомплексом такого типа.

По его словам, здесь будут созданы условия для тренировок спортсменов-паралимпийцев с любыми видами инвалидности, для проведения российских и международных соревнований, тренировок сборных команд России по различным видам спорта.

Автор: Эльза Искужина