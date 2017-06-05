Защитник Константин Корнее покинул "Салават Юлаев"

Действующий контракт разорван по соглашению сторон.

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" и защитник Константин Корнеев разорвали действующий до 2018 года контракт по обоюдному согласию.

В минувшем сезоне Корнеев, сыграв в 42 матчах, набрал 3 (1 + 2) очка по системе "гол плюс пас" при показателе полезности минус 11, сообщили в пресс-службе клуба.

Стало также известно, что в ближайшие дни может быть расторгнут контракт с основным голкипером команды в прошлом сезоне шведом Никласом Сведбергом.