В Салавате ребенку-инвалиду отказали в бесплатных медицинских средствах

Страдающая сахарным диабетом 12-летняя девочка имела право на льготное получение тест-полосок для измерения уровня сахара в крови, сообщают в республиканской прокуратуре.

Мать ребенка предоставила необходимые рецепты в местную аптеку, однако средства диагностики ей выданы не были. Таким образом, в течение полугода, до апреля 2017 года пациентка не получила 16 упаковок изделий.

Только после вмешательства прокуратуры ребенок получил необходимые тест-полоски за май текущего года. Кроме того, ведомство в судебном порядке потребовало выдать несовершеннолетней медицинские изделия за предыдущие полгода и организовать последующее обеспечение ими в необходимых объемах.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.