В Башкирии наградили победителей конкурса «Лучший многоквартирный дом»

Церемония награждения победителей республиканского конкурса на лучший многоквартирный дом прошла в министерстве ЖКХ.

На звание претендовали 143 дома, расположенные в 18 муниципальных образованиях. При определении победителей учитывалось оформление и чистота в подъездах, техническое состояние конструктивных элементов, лестничных клеток, инженерных сетей и фасада дома, освещение подъездов с применением энергосберегающих технологий, доступная среда, оборудование детских и спортивных площадок, оформление придомовой территории.

Победителями стали 50 домов. Двадцать из них находятся в Уфе. Также отличились Ишимбай, Салават, Кумертау, Учалы, где в победители вышли более трех домов.

На содержание домов-победителей выделены премии 100 тысяч рублей, до 10 процентов этой суммы по решению жильцов могут быть направлены на поощрение председателя совета дома или ТСЖ.