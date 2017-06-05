На первенстве РБ по греко-римской борьбе сильнее всех оказались белоречане

Вторыми стали уфимцы, третьими – стерлитамакцы.

В минувшие выходные в Белорецке прошло первенство республики по греко-римской борьбе. Участниками турнира стали около 100 борцов 2001-2002 годов рождения из Белорецка, Уфы, Стерлитамака, Кумертау, Октябрьского, а также Магнитогорска.

Ребята боролись в 15 весовых категориях, с перевесом в одну золотую медаль удача была на стороне хозяев турнира. Вторыми стали уфимцы, третьими – стерлитамакцы, сообщает республиканское минспорта.