Уфимец пришел к знакомому и обворовал его

Гостеприимство обошлось потерпевшему в 26 тысяч рублей.

Уфимец пришел к знакомому, который живет в Калининском районе города. Приятели организовали застолье, а когда 44-летний хозяин уснул, 41-летний гость похитил у него сотовый, планшет, электрочайник, юбилейные медали и кроссовки.

Злоумышленника, который ранее уже был судим задержали. Он пояснил, что часть украденного сдал в ломбард, а деньги потратил.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РБ.