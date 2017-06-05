Рустэм Хамитов: проведение в Башкирии Всемирной фольклориады – это большая ответственность за страну

Республиканский и федеральный оргкомитеты по подготовке в Башкирии Фольклориады-2020 будут созданы в ближайшее время. Об этом заявил журналистам глава региона Рустэм Хамитов во время посещения фотовыставки, посвященной Всемирной фольклориаде, которая прошла в прошлом году в Мексике.

По его словам, республика через три года примет минимум 2,5-3 тысячи человек – и это только творческие коллективы. Будет большой туристический поток. «Мы постараемся сделать хорошую рекламу этой Фольклориаде. Хотим, чтобы все муниципалитеты и города нашей республики приняли гостей, провели соответствующие модернизационные работы в домах культуры, на открытых площадках», отметил он.

Рустэм Хамитов подчеркнул: «Фольклориада впервые будет проходить в Российской Федерации, это ответственность за страну». Но, по его словам, республика уже «не раз и не два достойно проходила через такие испытания».

Ранее сообщалось, что 1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении VI Всемирной фольклориады в Башкортостане в 2020 году.