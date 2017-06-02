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06.06.17 | 17:01 НОВОСТИ | Архив новостей
Туймазинскому алиментщику заменили исправительные работы на реальное лишение свободы
Несколько месяцев назад Туймазинский межрайонный суд приговорил 24-летнего местного жителя к шести месяцам исправительных работ за неуплату алиментов.
Однако молодой мужчина целенаправленно отказывался выходить на работу. После неоднократных предупреждений суд заменил ему наказание на реальное лишение свободы. И отправил в колонию-поселение, сообщает Туймазинский межрайонный суд.
Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
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