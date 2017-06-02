#Башкирия-Башкирия начинает готовить специалистов по межэтническим отношениям
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06.06.17 17:09
Уфимец предстанет перед судом за регистрацию фирм через подставных лиц
06.06.17 17:01
Туймазинскому алиментщику заменили исправительные работы на реальное лишение свободы
06.06.17 16:59
Туймазинка осуждена за фиктивную регистрацию квартирантов
06.06.17 16:25
Уфимский воришка, сбивший полицейского, пойдет под суд
06.06.17 15:39
В Уфе День России и города завершится салютом
06.06.17 15:36
В Кумертау появится четвертый резидент ТОСЭР
06.06.17 15:33
В Уфе пройдет флешмоб против подросткового вандализма
06.06.17 15:28
Башкирия начинает готовить специалистов по межэтническим отношениям
06.06.17 15:27
В Башкирии полковник УФСИН задержан по подозрению в убийстве
06.06.17 15:25
У Конгресс-холла в Уфе высадили сотни петуний
06.06.17 15:23
В Уфе на банкоматы установили ридеры для пополнения транспортных карт
06.06.17 15:18
В Мелеузовском районе бизнесмена осудили за мошенничество
06.06.17 15:09
В Уфе грабитель скрылся из шашлычной с оплаченной шаурмой
06.06.17 13:28
Юные нефтекамские танцоры победили в Ижевске
06.06.17 13:03
В Нефтекамске задержан телефонный мошенник
06.06.17 12:54
Зилаирский депутат убил московского гостя
06.06.17 12:44
В Янауле осуждена мать, избивавшая ребенка
06.06.17 12:43
Неплательщика алиментов из Октябрьского отдали под суд
06.06.17 11:39
В Октябрьском водители не поделили дорогу. Пострадали два человека
06.06.17 11:25
В Уфимском районе хотели построить коттеджный поселок на землях сельхозназначения
06.06.17 10:58
В Уфе «Дорожный пристав» оставил должника без Kia Sportage
06.06.17 10:43
В Уфе работникам автосалона семь месяцев не платили зарплату
06.06.17 10:36
Житель Салавата по требованию приставов снёс свой гараж
06.06.17 10:31
В Центре детского чтения Национальной библиотеки РБ состоится открытие сенсорной комнаты
06.06.17 10:31
В Уфе пройдет флешмоб 100 кураистов
06.06.17 10:18
Житель Башкирии предстанет перед судом за организацию подпольного казино
06.06.17 10:10
Житель Стерлитамака осуждён за убийство 81-летней бабушки
06.06.17 10:02
В Башкирии в ДТП погиб водитель «Оки»
05.06.17 17:43
Житель Сибая «заказал» свою мать из-за бизнеса
05.06.17 16:36
В Уфе временно демонтировали пешеходный мост через Пермский овраг
05.06.17 16:26
Уфимцы завоевали «бронзу» чемпионата мира по футзалу
05.06.17 16:19
В Нефтекамске будут судить мошенницу, присвоившую полмиллиона
05.06.17 16:18
В Уфе ветер свалил более 20 деревьев
05.06.17 16:04
В Башкирии подросток совершил ДТП на угнанной машине
05.06.17 15:43
В Уфе улицу Гафури частично перекроют на пять лет
05.06.17 15:33
В России под отзыв попали мотоциклы Yamaha
05.06.17 15:32
В Уфе пройдет парад колясок
05.06.17 15:07
В Башкирии центры общественного доступа пригласили на бесплатные курсы
05.06.17 15:03
Из Уфы в Благовещенск пассажиров маршрутки вёз водитель, лишённый прав
05.06.17 14:31
В Уфу съедутся ведущие офтальмологи мира
05.06.17 13:38
В Башкирии наступила зеленая зима?
05.06.17 12:08
В Уфе двое горожан предстанут перед судом за попытку сбыта крупной партии «синтетики»
05.06.17 12:00
В Уфе руководитель фирмы оштрафован на 150 тысяч рублей за невыплату зарплаты
05.06.17 11:42
Пропавшие девочки из Учалинского района нашлись в Курганской области
05.06.17 11:09
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
05.06.17 11:08
В Краснокамском районе Башкирии прошел марийский праздник «Семык»
05.06.17 10:46
В Башкирии пьяный водитель совершил ДТП
05.06.17 10:31
В Уфе могут появиться аллея учителей и аллея выпускников
05.06.17 10:21
В Башкирии комсомольцы проводят акцию «Юные герои Отечества»
05.06.17 10:06
Единая электронная база захоронений, созданная в Уфе, станет общереспубликанской
04.06.17 21:35
В Уфе стартует очередная международная фотоакция «Природа. Человек. Культура»
04.06.17 20:22
В Уфе актёры выехали на сцену в инвалидных креслах
04.06.17 19:01
В Бирске обсудили проблемы безбарьерной среды
04.06.17 11:30
На Уфу надвигается сильный ветер
03.06.17 16:51
В Калтасах прошел фестиваль народного танца "Серебряная веревочка"
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