Башкирия-В Нефтекамске задержан телефонный мошенник

06.06.17 Сегодня - День русского языка

06.06.17 В рейтинге регионов по развитию трансплантологии Башкирия занимает шестое место

06.06.17 В Уфе в День города бесплатно покажут фильмы под открытым небом

06.06.17 Уфимец выиграл в лотерею почти 12 миллионов рублей

06.06.17 В Уфе в парке Якутова 12 июня пройдет выставка ретроавтомобилей

06.06.17 В Башкирии снизились темпы прироста населения

06.06.17 В Уфе очистили от мусора дно Кашкадана и ликвидировали несколько крупных свалок

06.06.17 В Башкирии будет создана Похоронная Ассоциация

06.06.17 В нескольких районах Башкирии из-за снегопадов отменили сабантуи

06.06.17 В Уфе с 6 по 8 июня пройдет Международный экологический форум

06.06.17 В Уфе создана Ассоциация городских телерадиовещателей

06.06.17 Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Башкирии на уровне «BBB-»

06.06.17 В Башкирии определили лауреатов республиканской премии имени Булата Султангареева

06.06.17 В Башкирии с профильного ЕГЭ по математике удалили одного человека

06.06.17 В экологическом рейтинге регионов у Башкирии 57-е место

06.06.17 Уфимка Айгуль Ахметшина стала одним из победителей Международного конкурса оперных певцов в Мексике

06.06.17 В Башкирии создали петицию за казнь насильника и убийцы Яны Перчаткиной