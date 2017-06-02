В Октябрьском водители не поделили дорогу. Пострадали два человека

ДТП произошло днем 5 июня, сообщает республиканская госавтоинспекция.

На перекрестке улиц Свободы и Юности 32-летний горожанин за рулем «ВАЗа» четырнадцатой модели не уступил дорогу другой «четырнадцатой», ехавшей по главной. В результате аварии медпомощь потребовалась предполагаемому виновнику ДТП и пассажирке второй легковушки.

За прошедший день в дорожно-транспортных происшествиях на территории региона пострадали 12 человек.