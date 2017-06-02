В Уфимском районе хотели построить коттеджный поселок на землях сельхозназначения

В собственности компании «Федоровский парк» находилось 50 гектаров сельскохозяйственных земель, расположенных на территории Русско-Юрмашского сельсовета, сообщают в прокуратуре республики.

В прошлом году организация обратилась в региональное Управление Росреестра за сменой разрешенного вида использования участка. Несмотря на то, что это противозаконно, компании было разрешено использовать землю для ведения садоводства.

На радостях собственник организовал широкую рекламную компанию о реализации участков в коттеджном поселке "Федоровский парк". Однако прокуратура района обратилась в суд с требованием признать решение Росреестра незаконным и восстановить прежний вид разрешенного использования земли.

Суд согласился с доводами прокуратуры и вернул земле прежний статус. А это означает, что строить на ней ничего нельзя.