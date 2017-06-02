В Уфе «Дорожный пристав» оставил должника без Kia Sportage

Приставы и сотрудники ГИБДД в ходе очередного совместного рейда с применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» выявили должника, не оплатившего крупную сумму по налогам, кредитам и штрафам.

Уфимец имеет задолженность в 165 тысяч рублей и так как с собой у него не было требуемой суммы, пристав составил акт описи и ареста на автомобиль должника. Kia Sportage эвакуировали на спецстоянку, а владельца предупредили, что если он не погасит долг в определенный срок, то навсегда расстанется со своим автомобилем.

В целом, за две недели работы «Дорожного пристава» под изъятие попали 22 автомобиля должников. Многие из них предпочли на месте погасить задолженность.