#Башкирия-В Уфе «Дорожный пристав» оставил должника без Kia Sportage
НОВОСТИ
RSS
06.06.17 10:58
В Уфе «Дорожный пристав» оставил должника без Kia Sportage
06.06.17 10:43
В Уфе работникам автосалона семь месяцев не платили зарплату
06.06.17 10:36
Житель Салавата по требованию приставов снёс свой гараж
06.06.17 10:31
В Центре детского чтения Национальной библиотеки РБ состоится открытие сенсорной комнаты
06.06.17 10:31
В Уфе пройдет флешмоб 100 кураистов
06.06.17 10:18
Житель Башкирии предстанет перед судом за организацию подпольного казино
06.06.17 10:10
Житель Стерлитамака осуждён за убийство 81-летней бабушки
06.06.17 10:02
В Башкирии в ДТП погиб водитель «Оки»
05.06.17 17:43
Житель Сибая «заказал» свою мать из-за бизнеса
05.06.17 16:36
В Уфе временно демонтировали пешеходный мост через Пермский овраг
05.06.17 16:26
Уфимцы завоевали «бронзу» чемпионата мира по футзалу
05.06.17 16:19
В Нефтекамске будут судить мошенницу, присвоившую полмиллиона
05.06.17 16:18
В Уфе ветер свалил более 20 деревьев
05.06.17 16:04
В Башкирии подросток совершил ДТП на угнанной машине
05.06.17 15:43
В Уфе улицу Гафури частично перекроют на пять лет
05.06.17 15:33
В России под отзыв попали мотоциклы Yamaha
05.06.17 15:32
В Уфе пройдет парад колясок
05.06.17 15:07
В Башкирии центры общественного доступа пригласили на бесплатные курсы
05.06.17 15:03
Из Уфы в Благовещенск пассажиров маршрутки вёз водитель, лишённый прав
05.06.17 14:31
В Уфу съедутся ведущие офтальмологи мира
05.06.17 13:38
В Башкирии наступила зеленая зима?
05.06.17 12:08
В Уфе двое горожан предстанут перед судом за попытку сбыта крупной партии «синтетики»
05.06.17 12:00
В Уфе руководитель фирмы оштрафован на 150 тысяч рублей за невыплату зарплаты
05.06.17 11:42
Пропавшие девочки из Учалинского района нашлись в Курганской области
05.06.17 11:09
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
05.06.17 11:08
В Краснокамском районе Башкирии прошел марийский праздник «Семык»
05.06.17 10:46
В Башкирии пьяный водитель совершил ДТП
05.06.17 10:31
В Уфе могут появиться аллея учителей и аллея выпускников
05.06.17 10:21
В Башкирии комсомольцы проводят акцию «Юные герои Отечества»
05.06.17 10:06
Единая электронная база захоронений, созданная в Уфе, станет общереспубликанской
04.06.17 21:35
В Уфе стартует очередная международная фотоакция «Природа. Человек. Культура»
04.06.17 20:22
В Уфе актёры выехали на сцену в инвалидных креслах
04.06.17 19:01
В Бирске обсудили проблемы безбарьерной среды
04.06.17 11:30
На Уфу надвигается сильный ветер
03.06.17 16:51
В Калтасах прошел фестиваль народного танца "Серебряная веревочка"
02.06.17 16:08
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
02.06.17 16:04
В Учалах вынесен приговор за разбойное нападение на прохожего
02.06.17 16:00
В Белорецке выселена семья, незаконно жившая в квартире инвалида
02.06.17 15:35
Семья из Башкирии заняла призовое место на окружном фестивале-конкурсе
02.06.17 15:27
В Салавате директор предприятия удержал налог с подчиненных, но не перечислил деньги в бюджет
02.06.17 15:07
Уфимцу ужесточили приговор за хранение наркотиков
02.06.17 14:17
В Башкирии ожидаются сильные ливни, град
02.06.17 13:24
В Кумертау появились два новых резидента
02.06.17 13:23
В Давлекановском районе менеджер обворовал магазин, обидевшись на начальство
02.06.17 13:23
Правительство Башкирии подписало соглашение о строительстве выезда из Уфы
02.06.17 13:07
Башкортостан в ТОП-15 Национального рейтинга инвестклимата
02.06.17 13:05
В Стерлитамаке салон сотовый связи обворовал один из его работников
02.06.17 13:04
«Туймазы-арена» получила имя Сергея Гимаева
02.06.17 12:51
В «Салават Юлаев» перешли Кареев и Бусаров
02.06.17 12:48
Житель Башкирии осуждён за попытку сбыта более килограмма «синтетики»
02.06.17 12:47
Башкирская спортсменка заняла пятое место в мировом рейтинге пятиборцев
02.06.17 12:44
В Уфе иностранцу дали полгода колонии за пересечение границы
02.06.17 12:35
В Башкирии устанавливается личность насмерть сбитого мужчины
02.06.17 12:33
Жители республики стали объектом масштабной кредитной аферы
02.06.17 12:09
В Уфе откроется исторический парк «Россия – моя история!»
ЕЩЁ НОВОСТИ