В Уфе работникам автосалона семь месяцев не платили зарплату

Нарушения было выявлены в деятельности ООО «АвтоГазЦентр», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Компания с августа 2016 по февраль 2017 года не выплатила 76 работникам около двух с 2,5 млн рублей. Кроме того, сотрудникам более двух лет не предоставлялся ежегодный отпуск, а в трудовых договорах не прописывались условия оплаты труда.

По данным фактам были возбуждены административные дела, по результатам рассмотрения которых фирма оштрафована на 60 тысяч рублей. На данный момент в трудовые договоры внесены необходимые изменения, сотрудникам выплачено более 1,3 млн рублей. Оставшаяся часть долга будет взыскана по решениям суда.