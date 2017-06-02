В Уфе временно демонтировали пешеходный мост через Пермский овраг

Это связано с прокладкой водопропускного коллектора.

На время прокладки водопропускного коллектора в рамках строительства многоквартирного жилого дома на территории, ограниченной улицами Ленина, Кировоградской, Цюрупы и бульваром Ибрагимова» временно демонтирован пешеходный переход через Пермский овраг.

ООО «Госстрой-Стандарт» рекомендовано до 15 августа предусмотреть обустройство альтернативных пешеходных путей с учетом обеспечения комфортных условий, а также безопасности движения граждан, сообщает администрация Советского района Уфы.