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НОВОСТИ
05.06.17 12:08
В Уфе двое горожан предстанут перед судом за попытку сбыта крупной партии «синтетики»
02.06.17 15:27
В Салавате директор предприятия удержал налог с подчиненных, но не перечислил деньги в бюджет
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05.06.17 | 16:18 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе ветер свалил более 20 деревьев
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|08.10.13
Как оформить электронную подписку на газету
|01.04.16
Открыта основная подписка на I полугодие 2017 года по каталогу периодических печатных изданий
|22.11.16
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