В Нефтекамске будут судить мошенницу, присвоившую полмиллиона

Женщина обещала помочь получить гражданство и паспорт России.

Прокуратура Нефтекамска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней Ирины Назмиевой.

По версии следствия, в декабре прошлого года Назмиева пообещала за 500 тысяч рублей помочь местному жителю получить гражданство и паспорт РФ. При этом она ссылалась на связи в правоохранительных органах.

Реальной возможности и намерения исполнить обещанное обвиняемая не имела. Полученные деньги истратила на личные нужды.

Свою вину Назмиева признала полностью. Дело передано в горсуд Нефтекамска для рассмотрения, сообщает прокуратура города.