В Башкирии подросток совершил ДТП на угнанной машине

На момент происшествия у легковушки стоял краденый аккумулятор с другого авто и номера от третьего.

В селе Иглино в минувшую пятницу 15-летний подросток, гуляя по улице, увидел припаркованный «ВАЗ» и решил на нем прокатиться. Он открыл автомобиль и нашел там запасные ключи, однако завести его не удалось – аккумулятор хозяин унес домой. Это не остановило парня – он вытащил аккумулятор из другой машины и уехал. Вскоре он решил сменить номера и снял их с еще одного чужого автомобиля.

Близ деревни Курган угонщик при виде сотрудников ГИБДД дал по газам, однако не справился с управлением и опрокинул авто. Машина перевернулась четыре раза, но подросток не пострадал.

Подозреваемый дал признательные показания. По факту угона возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РБ.