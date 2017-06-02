В Уфе улицу Гафури частично перекроют на пять лет

05.06.17 Сегодня – День эколога

05.06.17 Сегодня - День создания Государственной службы карантина растений в России

05.06.17 Сегодня - День Святого Духа

05.06.17 Сегодня - День памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой

05.06.17 В Башкирии за завышение тарифов ОДН будут штрафовать управляющие компании

05.06.17 В Уфе объявили конкурс на самый красивый балкон и лучшую клумбу

05.06.17 В рейтинге регионов по развитию трансплантологии Башкирия занимает шестое место

05.06.17 В Уфе в День города бесплатно покажут фильмы под открытым небом

05.06.17 Уфимец выиграл в лотерею почти 12 миллионов рублей

05.06.17 Главным тренером волейбольного клуба «Урал» стал Даниэле Баньоли

05.06.17 Бывший главный тренер футбольного клуба «Уфа» Игорь Колыванов стал наставником московского «Торпедо»

05.06.17 В Уфе в парке Якутова 12 июня пройдет выставка ретроавтомобилей

05.06.17 В Башкирии снизились темпы прироста населения

05.06.17 Николай Красников возглавил гонку за Кубок Башкортостана по мотокроссу

05.06.17 В Уфе очистили от мусора дно Кашкадана и ликвидировали несколько крупных свалок

05.06.17 В Башкирии будет создана Похоронная Ассоциация

05.06.17 В нескольких районах Башкирии из-за снегопадов отменили сабантуи

05.06.17 В Уфе с 6 по 8 июня пройдет Международный экологический форум

05.06.17 В Уфе создана Ассоциация городских телерадиовещателей

05.06.17 Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Башкирии на уровне «BBB-»

05.06.17 В Башкирии определили лауреатов республиканской премии имени Булата Султангареева

05.06.17 В Башкирии с профильного ЕГЭ по математике удалили одного человека

05.06.17 В экологическом рейтинге регионов у Башкирии 57-е место

05.06.17 Уфимка Айгуль Ахметшина стала одним из победителей Международного конкурса оперных певцов в Мексике

05.06.17 В Башкирии создали петицию за казнь насильника и убийцы Яны Перчаткиной