В России под отзыв попали мотоциклы Yamaha

Под добровольный отзыв попали 394 модели MT-09, MT-09A, MT-09TRA (Tracer), XSR900 (MTN850), реализованные с февраля 2014 по март 2017 года, сообщает Росстандарт.

Причиной стало то, что под действием нагрузок слой краски на нижней части стойки крепления руля может стереться и шпилька стойки руля отвернуться от вибрации, приведя в момент движения к потере управления.

На транспортных средствах заменят стойку руля. Все ремонтные работы будут осуществлены бесплатно. Список VIN-кодов можно посмотреть на сайте Росстандарта.