В Уфе стартует очередная международная фотоакция «Природа. Человек. Культура»

С 5 по 12 июня пройдет очередная, XXVII международная акция «Башкортостан. Природа. Человек. Культура-2017». Центральным событием акции станет традиционный фототур по республике с участием фотографов из разных стран и регионов России. В рамках акции пройдет VII международный фотофестиваль «Мы дети твои, планета Земля».

В этом году выставочными площадками фотофестиваля станут Национальный музей Республики Башкортостан, галерея народного искусства «Урал», музей Салавата Юлаева (с. Малояз).





В Национальном музее 6 июня в 15.00 откроются две выставки «Андрей Баскаков. Жизнь в фотографии», посвященная памяти первого председателя Союза фотохудожников России и рассказывающая о его творческом пути. И выставка о Всемирной Фольклориаде-2016, прошедшей в Мексике в прошлом году и о участии в ней творческой делегации Республики Башкортостан. Эта экспозиция стала возможной благодаря гранту главы Республики Башкортостан, поддержавшему проект, сообщил нашему корреспонденту координатор акции, народный художник республики Рамиль Кильмаматов.



6 июня, в 16.30 запланировано открытие и фотоэкспозиции «Мир вокруг нас» в галерее «Урал». Выставка состоит из фоторабот участников и гостей международной акции «Башкортостан. Природа. Человек. Культура»: коллекции фотографий объединения фотографов Азербайджана, состоящей из работ известных мастеров Андре Мишона, Мирджавада Ахунзаде, Гусена Гусейнзаде, Фарида Мамедова, Хаджи Акифа, Асима Талыбова и проекта «Медитация» современного фотохудожника Рауфа Умудова. В экспозиции также работы фотохудожников Исмаила Хайкира (Турция), Риту Радж Конвара (Индия), Кайо Виелы (Бразилия), Еркена Болжурова и Шайло Джекшенбаева (Киргизия). А в селе Малояз в музее Салавата Юлаева начнет свою работу фотовысиавка иранского фотохудожника Хади Навида «Абане. Иранская деревня», рассказывающая об уникальной деревне, находящейся под эгидой ЮНЕСКО. жители которой живут своим укладом на протяжении многих веков...



Выставки фотофестиваля «Мы дети твои, планета Земля» будут работать до конца июня 2017 года.