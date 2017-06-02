В Бирске обсудили проблемы безбарьерной среды

Семинар, посвященный реализации социального проекта «Свободное движение» прошел в ТОК-центре «Умникум». В нем приняли участие общественные эксперты по формированию доступной среды, архитекторы, представители социальных служб, работники здравоохранения, культуры и образования пяти северных районов Башкирии.

— Ежедневно мы ходим на работу, магазины, аптеки, посещаем общественные места. Войти в эти здания обычному человеку не составляет труда, но как преодолеть крутые ступеньки, высокие пороги тем, кто передвигается на инвалидной коляске? — с такого вопроса начал свое выступление председатель общественной организации инвалидов «Факел» Марат Юсупов. — Зачастую одному, без посторонней помощи, им просто не справиться. Поэтому многие люди с ограниченными возможностями вынуждены сидеть дома. А быть в изоляции, пожалуй, одно из самых страшных испытаний. Основная цель нашего семинара — обсудить проблемы безбарьерной среды. Обучить специалистов проведению обследования объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для маломобильных групп населения. Первое, что мы можем и должны сделать уже прямо сейчас — прекратить проектирование и строительство инфраструктуры с барьерной архитектурой.

Как сделать город удобным для всех, об универсальном дизайне рассказала архитектор Инна Тарасова. Она наглядно продемонстрировала, как в идеале должно выглядеть простое пешеходное пространство: без перепадов уровней, с контрастом фактур и цвета. Элементы системы уличного водоотвода должны работать как направляющий и тактильный помощник для людей с ограниченными возможностями зрения. А озеленение, в свою очередь, выступать как ориентир.

Члены экспертной группы осмотрели некоторые объекты Бирска на наличие пандусов. Специалисты указали на недочеты, подсказали, что необходимо доработать, сообщает местная газета "Победа".

В мероприятии приняли участие председатель БРО ОООИ «Факел», член паралимпийской сборной России по фехтованию и большому теннису, инвалид-колясочник Марат Юсупов, член экспертной группы, режиссер инклюзивного театра «Статус» Гюзель Давлетова, специалист по связям с общественностью Айгуль Нуриева, архитектор, член рабочей группы по разработке стратегии развития Уфы до 2030 Инна Тарасова, руководитель экспертной группы по доступной среде Ренат Гареев.