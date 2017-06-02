В Учалах вынесен приговор за разбойное нападение на прохожего

Учалинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении разбоя.

Как сообщает пресс-служба суда, в конце февраля, "применяя насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшего, он нанес ему рукой несколько ударов в область грудной клетки, причинив физическую боль".

Потом приставил отвертку к уху прохожего и потребовал отдать ему сотовый телефон. Грабитель скрылся с места преступления.

Суд приговорил учалинца к двум годам лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.