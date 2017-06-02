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02.06.17 | 15:35 НОВОСТИ | Архив новостей
Семья из Башкирии заняла призовое место на окружном фестивале-конкурсе
В Ульяновске завершился V юбилейный окружной фестиваль-конкурс «Успешная семья Приволжья — 2017», сообщила пресс-служба министерства образования РБ.
По итогам семья Решетниковых из села Кумово Янаульского района, воспитывающая семерых приемных детей, заслуженно заняла III место.
Участниками фестиваля стали 14 лучших семей из всех регионов Приволжского федерального округа. Все они воспитывают двух и более несовершеннолетних детей (включая приемных и находящихся под опекой).
Диплом первой степени получила семья из Республики Марий Эл.
Автор: Елена ШАРОВА
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