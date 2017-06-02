В Салавате директор предприятия удержал налог с подчиненных, но не перечислил деньги в бюджет

Директора «ВТМ-Салават» обвиняют в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере, сообщают в следкоме республики.

С октября 2014 по май 2015 года строительно-монтажная организация удержала из зарплаты работников свыше 27 миллиона рублей налога на доходы физических лиц. Однако ее директор не перечислил указанную сумму в бюджет, что было выявлено в ходе налоговой проверки.

В ходе расследования уголовного дела руководитель возместил часть причиненного государству ущерба в размере более 13 миллионов рублей. В настоящее время обвиняемый ждет приговора суда.