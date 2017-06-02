Уфимцу ужесточили приговор за хранение наркотиков

Прокуратура Ленинского района столицы не согласилась с назначенным приговор 37-летнему Олегу Лебедеву.

В ноябре прошлого года полицейские при обыске обнаружили у мужчины 5,92 грамма синтетического наркотика. Кроме того, по месту жительства горожанина были изъяты еще 6,34 грамма. Злоумышленник хранил наркотики для личного потребления.

Районный суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, однако госсобвинитель не согласился с решением, так как обвиняемый ранее привлекался за хранение наркотиков, отбывал срок и не исправился.

Верховный суд республики увеличил срок до семи с половиной лет, сообщает прокуратура Ленинского района Уфы.