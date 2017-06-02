В Кумертау появились два новых резидента

Компании «ОЙЛТИММАШ» и «БашИнком1» включены в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Кумертау», сообщает городская администрация.

Таким образом, в Кумертау — уже три инвестора, которые могут воспользоваться льготами и преференциями резидентов ТОСЭР. В ближайшее время еще несколько инвесторов готовят заявки на получение такого статуса.

«ОЙЛТИММАШ» предлагает реализовать проект производства высокотехнологичного нефтепромыслового оборудования с инвестициями в объеме 239 млн рублей и созданием 900 новых рабочих мест. В первый год после регистрации в качестве резидента ТОСЭР планируется трудоустроить 281 человека и вложить 154,8 млн рублей. Срок реализации проекта: два года.

Проект «БашИнком1» предусматривает современный комплекс по производству микробиологических органо-минеральных препаратов. Мощность комплекса планируется в объеме двух тысяч тонн готовой продукции в год. Планируются инвестиции в объеме 86 млн рублей и создание 98 новых рабочих мест. Срок реализации проекта: 2017 – 2018 годы.