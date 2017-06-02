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НОВОСТИ
02.06.17 15:27
В Салавате директор предприятия удержал налог с подчиненных, но не перечислил деньги в бюджет
01.06.17 11:07
Спектакль Башдрамтеатра вошел в топ-9 лучших спектаклей Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз»
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02.06.17 | 13:24 НОВОСТИ | Архив новостей
В Кумертау появились два новых резидента
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|08.10.13
Как оформить электронную подписку на газету
|01.04.16
Открыта основная подписка на I полугодие 2017 года по каталогу периодических печатных изданий
|22.11.16
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