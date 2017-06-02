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02.06.17 | 13:23 НОВОСТИ | Архив новостей
В Давлекановском районе менеджер обворовал магазин, обидевшись на начальство
Он посчитал, что директор несправедливо удержал часть его зарплаты, злоумышленника «вычислили» потому, что он оказался левшой.
Вчера в отдел МВД России по Давлекановскому району с заявлением о краже обратился директор одного из магазинов, сообщив, что из сейфа исчезли более 300 тысяч рублей. Полицейские отсмотрели видео с камер, на них был запечатлен неизвестный в маске и в капюшоне, который за считанные секунды вскрыл все двери и забрал деньги из сейфа.
Оперативники также обратили внимание на то, что злоумышленник был левшой. Под подозрение попал менеджер этого же магазина, который был единственным левшой в коллективе.
24-летний мужчина признался и пояснил, что чуть ранее директор магазина обнаружил недостачу, которую удержал с зарплаты работников. Затаенная на начальника обида переросла в тщательно спланированное преступление. Подозреваемый сделал дубликаты ключей, купил маску, неприметную одежду и даже нашел безлюдное место для своего автомобиля. Все похищенное злопамятный менеджер спрятал в лесу.
Сотрудники уголовного розыска изъяли похищенные деньги, в ближайшее время они будут возвращены в магазин.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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