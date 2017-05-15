В Уфе студент обокрал мать приятеля на 100 тысяч

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

На днях 20-летний уфимец пришел в гости к приятелю. Родители на тот момент отсутствовали, а молодой человек тем временем прихватил с собой кольца, серьги и другие ювелирные изделия хозяйки, после чего покинул квартиру. В тот же день злоумышленник сдал краденое в ломбард.

Стоимость ущерба составила 100 тысяч рублей – их вор потратил на личные нужды. Похищенное частично изъято, возбуждено уголовное дело.