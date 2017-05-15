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01.06.17 | 16:16 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе студент обокрал мать приятеля на 100 тысяч
Молодой человек стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.
На днях 20-летний уфимец пришел в гости к приятелю. Родители на тот момент отсутствовали, а молодой человек тем временем прихватил с собой кольца, серьги и другие ювелирные изделия хозяйки, после чего покинул квартиру. В тот же день злоумышленник сдал краденое в ломбард.
Стоимость ущерба составила 100 тысяч рублей – их вор потратил на личные нужды. Похищенное частично изъято, возбуждено уголовное дело.
Автор: Марат САТТАРОВ
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