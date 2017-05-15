В Баймакском районе осужденный глава сельсовета продолжал работать

За злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог в октябре прошлого года его осудили к условному лишению свободы.

В свое время он подделал официальные документы, тем самым, поспособствовав незаконному отчуждению около шести соток муниципальной земли стоимостью почти 400 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Несмотря на вступление в силу приговора суда, Совет Мукасовского сельского поселения не рассмотрел вопрос об освобождении от должности чиновника, нарушившего антикоррупционное законодательство.

Глава сельского поселения уволился только после прокурорского вмешательства.