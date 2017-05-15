«Республика Башкортостан» открыла дегустационный сезон

Кумыс ни одно меню не испортит, сказала профессор Ираида Ахатова на открытии дегустационного сезона за «круглым столом» в редакции «РБ».

Вчера он стартовал с кумыса. Встреча ученых, производственников, представителей искусства и журналистов велась в режиме реального времени на сайте нашей газеты через канал Youtube.

Участники «круглого стола» обсудили проблемы отрасли: трудности реализации напитка, дефицит тары, отсутствие системного продвижения продукта на рынке. Специалисты сошлись в одном: кумыс полезен всем — его можно пить утром, днем и вечером.

О том, какой кумыс признали лучшим — в номерах газеты.