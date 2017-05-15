Уфимка предстанет перед судом за организацию подпольного казино

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней девушки.

В декабре 2015 года горожанка с сообщниками организовала игровой клуб в подвале жилого дома на проспекте Октября. Доступ имели лишь игроки, включенные в спецбазу и о своем визите они должны были сообщать заранее.

Уфимка, будучи администратором, принимала ставки и выплачивала клиентам выигрыши. Свою вину она признала. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.