В Стерлитамаке заместитель главврача подозревается в получении взятки

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего заместителя главного врача по акушерству и гинекологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан «Клиническая больница №1».

По версии следствия, заместитель главврача в октябре прошлого года потребовал от супруга роженицы 15 тысяч рублей за оказание качественной медпомощи, предупредив заодно, что в противном случае уход за пациенткой будет посредственным. Утром 3 декабря на одной из городских улиц злоумышленник получил взятку.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по РБ.