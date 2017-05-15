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01.06.17 | 06:50 НОВОСТИ | Архив новостей
"Салават Юлаев" продолжает обновлять состав
Клуб покидает защитник Константин Корнеев. Пришел нападающий Эдуард Гиматов.
Хоккейный клуб "Салават Юлаев" продолжает подготовку к новому сезону.
Стало известно о переходе в череповецкую "Северсталь" защитника Константина Корнеева. 32-летний хоккеист дважды в составе сборной России становился чемпионом мира (2007-08 г.г.). В минувшем сезоне провел за юлаевцев 41 матч, набрав 3 (1 + 2) очка по системе "гол плюс пас" при коэффициенте полезности -10 и 14 минутах штрафа.
Пополнил ряды команды нападающий Эдуард Гиматов.
23-летний выпускник уфимской СДЮШОР успел поиграть за несколько клубов Континентальной и Высшей хоккейных лиг. Вместе с молодежной сборной России в 2014 году стал бронзовым призером чемпионата мира. В Уфу Гиматов перебирается из нижнекамского "Нефтехимика". Двусторонний контракт рассчитан на 2 года, сообщает пресс-служба ХК "Салават Юлаев".
Автор: Андрей НИЧКОВ
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