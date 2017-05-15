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31.05.17 | 18:37 НОВОСТИ | Архив новостей
В Сибае таксист вонзил нож собутыльнику
После изрядного распития спиртного в стенах родного дома 30-летний мужчина решил продолжить застолье в местном кафе.
Там он познакомился с 18-ти и 21-летними двоюродными братьями, с которыми продолжил празднество. Дружеский разговор новых знакомых, вскоре перерос в ссору. В дело пошли кулаки.
После драки мужчины немного успокоились, охладить пыл вышли на улицу. Таксист, воспользовавшись тем, что старший брат отвлекся, все же отомстил. Он вонзил нож в живот младшего и убежал. Братья вызвали скорую помощь и полицию.
Злодея задержали недалеко от его дома, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
Автор: Зульфия САФИНА
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