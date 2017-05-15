В Уфе пройдёт республиканский родительский форум

Он состоится 1 июня в Уфе, сообщила депутат Госсобрания Эльвира Аиткулова на пресс-конференции в агентстве "Башинформ".

Форум пройдет на площадке парламента Башкирии. В нем примут участие по три родителя от каждого города и района, а также заместители глав администраций муниципалитетов. Ожидается выступление детского омбудсмена страны Анны Кузнецовой, руководителей российских общественных организаций, специализирующихся на поддержке семьи.

Участники форума обсудят вопросы правовой помощи детям, детского здоровья, безопасности в интернете, компетенции родителей. Состоятся также панельные дискуссии по проблемам патриотического воспитания и социально-психологической поддержки детей.

Добавим, что подобный форум в республике проводится впервые.