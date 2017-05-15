В Башкирии на предприятии водителя задавило «КамАЗ»ом

46-летний житель Октябрьского обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Два месяца назад водитель ремонтировал «КамАЗ» на территории предприятия. В какой-то момент он завел автомобиль, но не поставил его на стояночный тормоз. В результате грузовик тронулся с места и наехал на другого водителя. От полученных травм тот впоследствии скончался.

Обвиняемый признал вину. Дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Октябрьского.