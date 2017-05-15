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31.05.17 | 14:21 НОВОСТИ | Архив новостей
Белорецкие металлурги начали монтаж станции очистки сточных вод
На Белорецком металлургическом комбинате (БМК входит в группу «Мечел») начали монтаж оборудования новой станции очистки сточных вод, сообщает пресс-служба предприятия. Работы ведутся в рамках экологического проекта по переходу на бескислотную технологию производства в цехе высокопрочной проволоки. Общая стоимость проекта оценивается в 195 млн рублей.
Новое очистное оборудование позволит очищать до 300 кубометров промышленно-ливневых сточных вод в сутки. Монтаж станции очистки стоков – один из этапов проекта по полному отказу от травления кислотой заготовки для проволоки. По новой технологии окалина будет удаляться механическим способом, благодаря чему в восемь раз сократится объем стоков. Кроме того, механический способ позволит передавать окалину на переработку.
«Водоочистную станцию планируем запустить в работу в июне. Заключительным мероприятием проекта по модернизации цеха высокопрочной проволоки будет запуск новых линий механического удаления окалины. Этот проект станет значимым этапом в реализации экологической программы комбината», — прокомментировал новость «РБ» гендиректор АО «БМК» Виктор Камелин.
Автор: Ильдар АХИЯРОВ
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