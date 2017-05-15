Жительница Башкирии зарезала мужа, после того как тот зарезал сына

31.05.17 Сегодня - Всемирный день без табака

31.05.17 Сегодня - Всемирный день блондинок

31.05.17 Сегодня - День российской адвокатуры

31.05.17 Ежегодный уфимский «Парад колясок» состоится в этом году 24 июня

31.05.17 В Уфе 1 июня состоится ярмарка вакансий для молодежи

31.05.17 Под Уфой леса обработали от вредителей

31.05.17 Власти Уфы планируют занять у банков 600 млн до конца года

31.05.17 В Уфе появится интерактивный исторический парк

31.05.17 Башкирия занимает 8-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов

31.05.17 В Башкирии с начала года дисквалифицировано 14 арбитражных управляющих

31.05.17 В Уфе численность безработных, состоящих на учете, снизилась на 5%

31.05.17 «Салават Юлаев» подписал контракт с форвардом Эдуардом Гиматовым

31.05.17 В Башкирии за завышение тарифов ОДН будут штрафовать управляющие компании

31.05.17 Звери из уфимского Госцирка переезжают в Магнитогорск

31.05.17 В Уфе 3 июня пройдет спортивный праздник «Велодетство»

31.05.17 В Башкирии за завышение тарифов ОДН будут штрафовать управляющие компании