В Илишевском районе агрофирма не платила работникам более миллиона рублей

Погасить задолженность по зарплате ее обязала местная прокуратура.

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Мир» не рассчиталось с 95 работниками, задолжав около 1,1 миллиона рублей. В связи с этим в адрес руководителя фирмы было внесено представление с требованием устранить нарушение.

На данный момент компания полностью погасила задолженность по зарплате. Главбух привлечен к дисциплинарной ответственности, а директор ООО «Мир» оштрафован на десять тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

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