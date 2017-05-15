В Уфе профессор БашГУ оштрафован за взяточничество

Верховный суд республики утвердил приговор Кировского райсуда столицы в отношении профессора кафедры инженерного факультета 67-летнего Владимира Кузнецова, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В июне прошлого года студент-заочник по поручению профессора купил четыре профильные трубы за пять тысяч рублей и отвез их на дачу педагога. За это Кузнецов поставил ему зачет по предмету «Подъемно-транспортные устройства». В сентябре преподаватель потребовал от другого студента 30 тысяч рублей за положительную оценку при защите диплома. Молодой человек обратился в правоохранительные органы и при получении оговоренной суммы злоумышленник был задержан с поличным.

По решению суда профессор оштрафован на 220 тысяч рублей за совершение преступлений, предусмотренных статьями «мелкое взяточничество» и «получение взятки».