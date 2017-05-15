В Уфе у девушки изъяты финики с наркотической начинкой

Сама горожанка стала фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

В Октябрьском районе столицы девушка при выходе из подъезда увидела полицейских, растерялась и попыталась быстрее скрыться, чем и привлекла внимание стражей порядка. При личном досмотре в ее сумке был обнаружен пакетик с финиками, а внутри них, как оказалось, было спрятано наркотическое вещество массой более 0,83 грамма.

Подозреваемая признала вину и сообщила, что наркотики предназначались для личного потребления. Возбуждено уголовное дело.