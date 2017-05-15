Житель Башкирии пытался отомстить бывшей девушке, выдавая её за воровку

За содеянное он стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Житель Архангельского района обратился в полицию с сообщение о краже смартфона. По словам 33-летнего мужчины, гаджет он возил в машине, а затем тот исчез. Круг подозреваемых вместе с участковым стали устанавливать сотрудники угрозыска и в какой-то момент они засомневались в правдивости слов заявителя.

Так или иначе, они вышли на след телефона. Его владелицей оказалась 32-летняя местная жительница. По словам девушки, гаджет ей подарил заявитель, когда у них были близкие отношения, а в качестве доказательства того, что она не крала смартфон, предоставила стражам порядка коробку и документы от него, а также гневные сообщения, в которых бывший пишет о том, что заявил в полицию и теперь ей несдобровать.

Злоумышленник дал признательные показания и сообщил, что хотел своими действиями насолить подруге за неразделенную любовь. По факту заведомо ложного доноса возбуждено уголовное дело.