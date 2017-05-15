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29.05.17 | 16:51 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе религиозные деятели говорили о противодействии экстремизму
В Уфе в Башгоспедуниверситете имени М. Акмуллы состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи», сообщает пресс-служба ЦДУМ России.
«Ни одна религия не противопоставляет людей по цвету кожи, национальности или вероисповеданию, и все посланники Божьи учились одному: возлюби ближнего», напомнил Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Поэтому он уверен, что «суть экстремизма, являющегося основой международного терроризма, – сатанинская». «Наша страна дает огромнейший пример для всего человечества, - считает Таджуддин. - 193 народа создали по Божьей воле такую державу, где все традиционные конфессии сотрудничают веками. Чтим друг друга, вместе отмечаем праздники, понимаем, что Бог один и Отчизна у нас одна. И от нашего сотрудничества, любви и взаимного уважения зависит судьба наших детей и внуков».
Профессор Амманского международного университета исламских наук (Иордания), советник ректора Болгарской исламской академии, шейх Абдурраззак Ассаиди также подчеркнул, что «у терроризма нет религиозной принадлежности». По его словам, «основная цель экстремистов – разрушение тех постулатов, которые проповедуют мировые религии: ислам, христианство и иудаизм». «Терроризм – это заболевание! – заявил Абдурраззак Ассаиди. - Болезни бывают тяжелые и легкие, экстремизм – самая тяжелая, передающаяся как вирус». Прекратить процесс, по его мнению, можно «объединив все заинтересованные стороны. И большую роль в этом должны сыграть образовательные учреждения, занимающиеся духовно-нравственным воспитанием молодежи», - уверен шейх.
В рамках форума состоялась работа секций «Роль научного знания в противодействии идеологии экстремизма и терроризма», «Нормативно-правовое регулирование и межконфессиональное взаимодействие в сфере противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма» и «Социальные и педагогические аспекты профилактики экстремизма среди молодежи».
Автор: Гузель НАБИЕВА
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