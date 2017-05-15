Учалинская пенсионерка победила на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

Фатима Алтынбекова из Учалинского района стала победительницей VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, сообщает пресс-служба минтруда.

Финал чемпионата проходил в Санкт-Петербурге. Победительница регионального этапа Ф. Алтынбекова стала лучшей в номинации «Работа в поисковой системе Яндекс» в категории «Уверенный пользователь». Неплохой результат показал и другой представитель Башкортостана Виктор Варивода из Кумертау. Он занял пятое место в номинации «ГИС ЖКХ» в категории «Начинающий пользователь».

Компьютерные соревнования среди пенсионеров проводятся в России с 2011 года. Нынче за звание лучших боролись более 200 пенсионеров из 75 регионов России, а также Армении, Беларуси, Финляндии и других стран.