|
|
НОВОСТИ
29.05.17 16:11
Учалинская пенсионерка победила на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью
25.05.17 14:51
Белорецкая межрайонная прокуратура потребовала устранить нарушения при организации отдыха детей
|
29.05.17 | 16:11 НОВОСТИ | Архив новостей
Учалинская пенсионерка победила на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью
Фатима Алтынбекова из Учалинского района стала победительницей VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, сообщает пресс-служба минтруда.
Финал чемпионата проходил в Санкт-Петербурге. Победительница регионального этапа Ф. Алтынбекова стала лучшей в номинации «Работа в поисковой системе Яндекс» в категории «Уверенный пользователь». Неплохой результат показал и другой представитель Башкортостана Виктор Варивода из Кумертау. Он занял пятое место в номинации «ГИС ЖКХ» в категории «Начинающий пользователь».
Компьютерные соревнования среди пенсионеров проводятся в России с 2011 года. Нынче за звание лучших боролись более 200 пенсионеров из 75 регионов России, а также Армении, Беларуси, Финляндии и других стран.
Автор: Галина ПЕТРОВА
|
AHOHC
AHOHC
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35